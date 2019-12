Salvini a Reggio Calabria: “finalmente arrivano le elezioni, libereremo dalla sinistra sia la Regione che il Comune” [FOTO e VIDEO LIVE]

12 Dicembre 2019 18:51

Salvini da questa mattina ha visitato la Calabria in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio

Matteo Salvini è appena arrivato a Reggio Calabria, dov’è in programma un incontro pubblico presso l’Auditorium Calipari di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale. Il leader della Lega oggi è stato a Catanzaro e Vibo Valentia in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio: nel capoluogo ha inaugurato la nuova sede regionale della Lega, poi si è spostato a Vibo nel primo pomeriggio dove ha inaugurato la sede provinciale ed ha incontrato militanti e simpatizzanti e in questi minuti è arrivato a Reggio Calabria.

Salvini a Reggio Calabria: “questa volta la sinistra va a casa”

“So che nelle prossime ore chi di dovere vi dirà il prossimo candidato governatore del centrodestra in Calabria. Vi assicuro che chiunque sarà, questa volta la sinistra va a casa...”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb, durante un comizio elettorale a Reggio Calabria.

Salvini a Reggio Calabria: “la ‘ndrangheta è il primo nemico, è merda”

“Il primo nemico della Calabria e’ la ‘ndrangheta, e la ‘ndrangheta e’ merda“. Il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo Catanzaro e Vibo Valentia, chiude a Reggio la sua giornata calabrese in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio prossimo. Nell’auditorium “Calipari” di palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, l’ex ministro dell’Interno apre il suo incontro con i cittadini con una decisa condanna della criminalita’ organizzata. Poi, rispondendo alle tante richieste di conoscere il nome del candidato del centrodestra alla presidenza, Salvini afferma “che il centrodestra vincera’, la sinistra andra’ a casa e poi vinceremo anche al Comune di Reggio Calabria“.

Salvini a Reggio Calabria: “voli di Stato usati per inaugurare strutture confiscate alla ‘ndrangheta”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla contestazione sull’uso di voli della Polizia di Stato ha precisato di averli usati anche “per inaugurare strutture confiscate all”ndrangheta“. Cosi’ l’ex ministro dell’Interno nel corso di un incontro elettorale a Reggio Calabria.

Salvini a Reggio Calabria: “se vinciamo qui e in Emilia qualcuno fa le valigie”

“Se vinciamo qui in Calabria e in Emilia Romagna qualcuno a Roma fa le valigie e va a casa“. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Reggio Calabria.

