Il cibo di Reggio Calabria che fa impazzire Roma: domani da “StuPisci” la prima “Crispellata di Mare” [INFO e DETTAGLI]

5 Dicembre 2019 11:00

Roma, domani Venerdì 6 dicembre la prima “Crispellata di Mare” da StuPisci

“StuPisci” stupisce tutti. Nemmeno ad un mese dall’apertura ed il casual fast food ideato e realizzato da 4 ragazzi calabresi lancia il suo primo evento: la Crispellata di Mare.

Il sempre più conosciuto locale romano (con tradizioni culinarie mediterranee) specializzato in panini di pesce, tartare, insalate di mare ed arancini di pesce, è lieto di annunciare che dal 6 all’8 dicembre saranno servite per la prima volta ed in esclusiva a Roma, le Crispelle.

Le famose Crispeddhi (in dialetto) sono un finger food molto diffuso, in particolare nel sud d’Italia, a base di pasta lievitata fritta in olio profondo con all’interno le acciughe. La loro forma è allungata o rotondeggiante e possono essere riempite anche con ricotta o pomodori secchi.

Ma, senza alcun’ombra di dubbio, i ragazzi di StuPisci, coerenti con la loro linea, le serviranno solo con acciughe.

Si tratta di una ricetta semplice, ma allo stesso tempo deliziosa e perfetta per un “pasto al volo”. Insomma, che siate studenti fuorisede nostalgici dei sapori di casa, o semplicemente curiosi di assaggiare un prodotto assolutamente innovativo in capitale, non potete mancare!

Lo staff di StuPisci vi aspetterà dalle ore 12.00 di venerdì 6 dicembre, in via Bellinzona 11. Roma.

Per ulteriori info ed aggiornamenti potrete seguire le pagine facebook (StuPisci) o instagram (@stupisciofficial).

Per comunicazioni: salmoriglioroma@gmail.com

Fate attenzione, creano dipendenza.

N.B.: le Crispelle dovranno essere consumate ancora bollenti.

