24 Dicembre 2019 15:12

Reggio Calabria: è caos rifiuti, le strade si allagano e la spazzatura “galleggia”. Un lettore ci scrive: “non ci sono commenti, solo rassegnazione visto che nessuno prende provvedimenti”

Una forte grandinata accompagnata da tuoni e fulmini ha colpito Reggio Calabria nella notte. La città si è completamente imbiancata. Dalle foto a corredo dell’articolo si può notare come si presentava la città dopo l’acquazzone con la spazzatura che “galleggia”: le immagini sono di via Saccà angolo Pellicano e via Placido Geraci. Un lettore scrive: “non ci sono commenti, solo rassegnazione visto che nessuno prende provvedimenti”.

