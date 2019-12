Tirocini inclusione sociale in Calabria: pubblicate le graduatorie

4 Dicembre 2019 16:56

Regione Calabria: complessivamente le istanze ritenute ammissibili sono 518 di cui 402 in relazione alla Manifestazione d’interesse per gli enti pubblici e 116 per la Manifestazioni d’interesse per gli Soggetti Privati

Il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali comunica che con Decreto del Dirigente Generale n. 14941 del 04/12/2019, a conclusione dell’iter di valutazione sull’ammissibilità delle istanze pervenute effettuato dall’apposita Commissione di valutazione, ha approvato gli elenchi dei progetti ammissibili e non ammissibili, nonché delle proposte escluse a causa della non ammissibilità formale e delle istanze pervenute fuori temine in relazione alle Manifestazione d’Interesse rivolta ad Enti Pubblici e ai Soggetti Privati per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga approvate con Decreto n. 12824 del 18/10/2019 – Burc. N. 116 del 18/10/2019. Complessivamente le istanze ritenute ammissibili sono 518 di cui 402 in relazione alla Manifestazione d’interesse per gli enti pubblici e 116 per la Manifestazioni d’interesse per gli Soggetti Privati. Avverso gli esiti approvati può essere proposta opposizione attraverso ricorso da presentare al Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali entro sette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La successiva fase di finanziamento prevede l’apertura di uno sportello di acquisizione degli elenchi dei soggetti selezionati dagli enti che sarà attivato successivamente alla pubblicazione degli elenchi definitivi che avverrà decorsi i termini per la presentazione di eventuali opposizioni. Con il medesimo decreto di approvazione degli elenchi definitivi saranno pubblicate le linee guida operative nonché tutta la necessaria modulistica necessaria per la successiva fase di selezione dei soggetti destinatari.

