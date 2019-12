Regionali Calabria: il punto. Callipo si candida e salva il Pd, dubbi nel M5S su Aiello, Oliverio va avanti. A giorni l’incontro decisivo tra i leader del Centro/Destra

30 Novembre 2019 14:31

Regionali Calabria: il “re del tonno” lancia il suo appello alla società civile. Zingaretti: “il Pd si compatti su Callipo”. Il punto a due mesi dalle elezioni

Regionali Calabria- Dopo aver rifiutato la candidato circa un mese fa, Pippo Callipo si ravvede e scende in campo. In una nota spiega le sue ragioni che lo hanno portato a candidarsi facendo un appello “a partiti e movimenti civici. “Uniamoci e portiamo avanti questa battaglia di legalità, trasparenza e rinnovamento, facciamolo con coraggio senza badare a rendite di posizione e tatticismi”.

Regionali Calabria, Zingaretti entusiasta: “sosteniamo Callipo”

“La candidatura di Callipo alla presidenza della Regione è l’elemento di grande novità politica e di spinta al cambiamento di cui la Calabria aveva bisogno. La sua storia personale di imprenditore legato alla sua terra e di animatore di movimenti civici, può innescare quella rivoluzione dolce, democratica e innovatrice che una regione bellissima richiede a gran voce”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “Il Partito Democratico lo sosterrà con il massimo impegno e garantirà la stessa carica innovatrice e rigeneratrice che mette in campo la sua candidatura. Ora tutto il Pd calabrese si unisca intorno a Callipo. Lo stesso lavoro deve essere rivolto a creare

un’alleanza vasta, civica e politica”, conclude Zingaretti

Regionali Calabria, Morra (M5S): “Callipo? Non sono io a decidere”

“La discesa in campo di Filippo Callipo in Calabria non credo, almeno dal mio punto di vista, che cambi alcunché nella decisione del candidato governatore del M5S, che ha puntato sul candidato civico Francesco Aiello. Ma non è certo domanda che si deve fare a me, sono altri che decidono….”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia e tra i punti di riferimento del M5S.

Regionali Calabria, Bruno Bossio: “scelta aberrante del Pd e di Zingaretti”

“Un errore politico marchiano. Quello che sta facendo Zingaretti è aberrante”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Enza Bruno Bossio, deputata Pd calabrese. “Callipo – prosegue- è tutto tranne che un candidato civico. Nel 2010 si è candidato e di fatto, con la sua candidatura, ha fatto perdere il candidato del Pd, Agazio Loiero, favorendo la vittoria di Giuseppe Scopelliti. Nel 2014 ha sostenuto la candidata del centrodestra Wanda Ferro. Ci sono tanto di foto di Callipo con Ferro in campagna elettorale. Nemmeno i 5 Stelle lo hanno voluto. E noi che facciamo? Ci prendiamo l’usato insicuro per non candidare Oliverio che, almeno, è l’usato sicuro”. “E’ qualcosa di veramente folle che il Pd sostenga la candidatura di un signore di 73 anni, un perdente, un antipolitico e che mai è stato a sinistra. Ma dov’è il rinnovamento? Ma prendi un giovane di Friday for Future o delle Sardine se sei capace di attrarlo… E invece prendiamo questo signore che non mai stato di centrosinistra ed è sempre stato contro il Pd”, conclude.

Regionali, 10 Idee per la Calabria: “al fianco di Callipo”

“Un respiro nuovo per la Calabria. E nasce oggi. Una primavera dentro l’inverno che la realtà presenta. Ma che il Movimento 10 idee per la Calabria – scrive in una nota– vuole mutare per ogni cittadino che desidera restare e vivere dignitosamente in questa terra. Ha lavorato tanto affinché un imprenditore del valore di Pippo Callipo decidesse di offrire il suo coraggio in una discesa in campo che spiazzasse la superbia delle vittorie facili in una terra di confine vilipesa e offesa”. Il Movimento 10 idee per la Calabria che “per primo ha auspicato un rinnovamento della classe dirigente calabrese e si è fatto promotore di una iniziativa tesa a sollecitare una alleanza pro Calabria, sostiene convinto la candidatura di Callipo. Da domani inizia il nuovo corso calabrese…un respiro nuovo e vitale”, conclude.

Regionali Calabria, Callipo: “Tansi venga con noi”

Pippo Callipo invita l’ex numero uno della Protezione civile Carlo Tansi (anche lui candidato alla presidenza) di unirsi a lui: “venga con noi, avrà un ruolo da protagonista”.

Regionali in Calabria, gli altri candidati

Nel Centro/Destra, ancora da decidere il candidato presidente. A giorni l’incontro decisivo tra Berlusconi, Salvini, Meloni. In campo Mario Occhiuto (anche se c’è il veto forte della Lega) ma anche il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo. Alle Regionali correranno in autonomia il geologo Carlo Tansi, già direttore della Protezione civile regionale, con “Tesoro Calabria” (anche se il “re del tonno” lo ha invitato ad unirsi a lui), Giuseppe Nucera, già presidente di Confindustria di Reggio Calabria, con “La Calabria che vogliamo”, e Francesco Di Lieto con il Codacons. In campo con 6-7 liste il governatore uscente Mario Oliverio in rotta, come abbiamo scritto a più riprese con il Pd che, a questo punto, sosterrà Pippo Callipo. Volano gli stracci nel M5S tra chi vuole la corsa in solitaria con Aiello (seppur il docente dell’Unical ha la grana dell’abitazione di Carlopoli) e chi vorrebbe sostenere il “re del Tonno”.

Valuta questo articolo