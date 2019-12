Regionali Calabria, Dalila Nesci contro Aiello e Callipo: “il M5S non deve appoggiare nessuno dei due”

30 Novembre 2019 23:02

Regionali Calabria, Dalila Nesci: “sia Callipo che Aiello non hanno ragione di essere sostenuti dal Movimento, che potrebbe avere il boccino in mano con una nostra figura di garanzia, anche in grado di dialogare col centrosinistra”

“Sia Callipo che Aiello – afferma Dalila Nesci all’Adnkronos – non hanno ragione di essere sostenuti dal Movimento, che potrebbe avere il boccino in mano con una nostra figura di garanzia, anche in grado di dialogare col centrosinistra. Esprimo grande rammarico – prosegue– per la mancanza di coraggio del M5S, incapace di proporre una figura politica che sia davvero in grado di raccogliere quanto seminato in questi anni: non dimentichiamo che se il presidente uscente Oliverio é considerato impresentabile e’ solo grazie alle battaglie del M5S sul territorio”. “Anziché pietire col cappello in mano una candidatura da Aiello o da Callipo – aggiunge – dovevamo fare un atto di coraggio. Mi dissocio dalla cecità politica dimostrata dal M5S in queste ore. Così il Movimento non riesce a definire un suo ruolo politico massimizzando i risultati messi a segno. Servono facce nuove – conclude – non le solite operazioni da vecchia politica che mortificano il M5S”, conclude.

