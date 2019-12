Regionali Calabria, Meloni: “ci vedremo in settimana, sceglieremo il candidato migliore”

4 Dicembre 2019 21:15

Regionali, Meloni: “vogliamo vincere e per questo sceglieremo il candidato migliore per tutte le regioni che andranno al voto, a partire dalla Calabria”

“Vogliamo vincere e per questo sceglieremo il candidato migliore per tutte le regioni che andranno al voto, a partire dalla Calabria. Questa mattina alle celebrazioni dedicate ai Vigili del Fuoco ho incontrato Matteo Salvini e abbiamo ribadito che importante vederci”. E’ quanto ha affermato il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Ci dovremmo vedere nei prossimi giorni, sicuramente entro una settimana. Anche in Calabria alla fine tireremo fuori il candidato più competitivo per tutti. Fratelli d’Italia è stata incaricata, per ora, di selezionare i candidati di Puglia e delle Marche e anche su queste regioni stiamo facendo un lavoro importante. Decideremo tutto insieme nei prossimi giorni”, conclude.

