30 Novembre 2019 15:26

Regionali Calabria, Dieni (M5S): “Callipo è un candidato valido, si decida su Rosseau. Su Aiello ho riserve politiche, non convince”

“Pippo Callipo di per sé sarebbe un valido candidato, ma io, ed è la mia opinione personale, metterei in votazione la proposta di sostenerlo sulla piattaforma Rousseau: che decidano gli iscritti, così come hanno scelto se partecipare o meno alle elezioni in Calabria”. E’ quanto afferma all’Adnkronos la deputata del M5S Federica Dieni. “Ho parecchi dubbi -prosegue- sul candidato civico del Movimento, Francesco Aiello: le mie sono riserve politiche, la vicenda della casa uscita nei giorni scorsi sulla stampa non c’entra nulla”. “Callipo è l’unico nome che ci potrebbe consentire di vincere ed essere incisivi in Calabria. Ma è la mia opinione personale, non dipende da me, il capo politico ora deciderà cosa fare”, aggiunge. “Gli attivisti dovrebbero decidere se sostenere Callipo o andare da soli. Un candidato civico va bene se serve a fare da connettore a gruppi, associazioni e a realtà variegate, serve a fare la differenza. Su Aiello restano le mie riserve”, conclude.

