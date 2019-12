Regionali Calabria, Callipo apre al M5S: “basta che Di Maio chiami, pronto a lavorare con i grillini”

1 Dicembre 2019 09:31

Regionali Calabria, Callipo: “sogno di dare libertà e dignità alla Calabria, sono attento ai problemi del territorio”

Regionali Calabria- “Ho tanti amici sia fra i parlamentari che fra gli attivisti del Movimento 5 Stelle. Al momento, sembra abbiano scelto di fare la loro strada autonomamente. Dovessero perseverare, ci confronteremo sul campo. Se cambiassero idea, sarei pronto a lavorare con loro. Basta che il loro capo politico Luigi Di Maio mi chiami e dica siamo con te”. E’ quanto afferma in un’intervista a La Repubblica, Pippo Callipo, candidato alle regionali in Calabria con il sostegno del Partito Democratico. “Sogno di dare libertà e dignità alla Calabria, sono attento ai problemi del territorio, mi ci sono impegnato da imprenditore e non ho mai pensato di andare altrove. Se non è di sinistra questo…”, prosegue Callipo. “Ho fatto un pubblico appello a chi nella società civile ha a cuore il futuro della Calabria, vediamo chi risponderà. In queste ore si sono manifestati in tanti, anche i Verdi. Io sono aperto a tutti, nasco marinaio, pescatore”, aggiunge ancora Callipo. “Gli imprenditori che hanno a cuore la Calabria, che combattono quotidianamente con una burocrazia capace di trasformare i diritti in favori, mi sosterranno. I ‘prenditori’ mi faranno la guerra. C’è una netta differenza. Fare l’imprenditore in Calabria significa non cercare scorciatoie, scegliere la legalità e avere in forze dell’ordine e magistratura riferimenti certi”, conclude il “re del tonno”. Il capo politico del Movimento 5 Stelle sarebbe convinto di di proseguire la corsa in solitaria alle regionali sia in Calabria che in Emilia.

Regionali Calabria, Tansi dice “no” a Callipo: “non lo appoggio”

L’ex responsabile della Protezione civile, Carlo Tansi, candidato alle regionali in Calabria del prossimo 26 gennaio, risponde alla proposta del “re del tonno” di correre insieme alle elezioni: “Io con Callipo? No, grazie. Siamo contro i partiti che hanno rovinato la regione”.

