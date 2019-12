Regionali Calabria: Laboratorio riformista al fianco di Pippo Callipo

5 Dicembre 2019 18:42

Regionali Calabria: Laboratorio Riformista Calabrese esprime apprezzamento per l’iniziativa politica finora svolta dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti

Regionali Calabria– Si è tenuta ieri sera la riunione del Laboratorio Riformista Calabrese per l’analisi della situazione politica ed elettorale in preparazione del rinnovo della presidenza e del consiglio regionale calabrese. Laboratorio Riformista Calabrese esprime “apprezzamento per l’iniziativa politica finora svolta in Calabria dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. La sua scelta di rifondare il partito, rompendo una volta per tutte le rigidità che ne hanno compromesso la capacità inclusiva e plurale, è una scelta condivisibile che va sostenuta fino in fondo. Laboratorio Riformista sarà presente alla manifestazione convocata a Lamezia Terme per venerdì 6 dicembre, per ascoltare direttamente dai protagonisti di questa nuova fase, Callipo e Zingaretti, i propositi e gli obiettivi che il PD vuole perseguire in Calabria. Invitiamo tutti i riformisti, ed in particolare a quelli di tradizione socialista, a guardare con attenzione all’iniziativa del Partito Democratico ed a rompere ogni indugio, superando le evidenti contraddizioni del percorso fin qui fatto e valutando le grandi opportunità che si dischiudono nella prospettiva d’avere, finalmente, un Partito Democratico inclusivo, aperto e plurale”.

