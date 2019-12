Regionali Calabria, assessori e consiglieri comunali di maggioranza di Cosenza: “puntare su Occhiuto”

5 Dicembre 2019 21:10

Regionali Calabria, assessori e consiglieri comunali di maggioranza di Cosenza: “Lega e FdI scelgano presto e puntino su Occhiuto”

“L’approssimarsi della data delle elezioni regionali impone ai partiti che formano la coalizione di centrodestra di chiudere al più presto e responsabilmente il capitolo della candidatura a Presidente della Regione. Riteniamo che non ci siano più le condizioni per indugiare ulteriormente o per dilatare una scelta che, per una parte della coalizione, quella che riguarda Forza Italia, è stata già fatta, indicando il nome del Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, come candidato a Governatore della Calabria“. E’ quanto scrivono in una nota congiunta gli assessori e i consiglieri di maggioranza del Comune di Cosenza. “Non è pensabile -proseguono- infatti, che a 50 giorni dal voto non si possa ancora conoscere il nome del candidato del centrodestra. E’ un ritardo che va colmato al più presto e che non è più giustificabile, anche agli occhi dei cittadini e dei territori di cui è composta la nostra regione. Il tempo è ormai scaduto e non è più possibile tergiversare oltre misura. Tutto questo significherebbe fare il gioco degli altri competitor. In altre regioni, come l’Emilia Romagna, il candidato già indicato da tempo, sta già illustrando il suo progetto politico, mentre qui, in Calabria, ci si attarda ancora e si porta avanti un’inutile melina che non giova certamente alla coalizione di centrodestra. Ecco perché indirizziamo un invito forte al partito della Lega e a Fratelli d’Italia e ai loro leaders, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, a fare prima possibile e ad imprimere una decisiva accelerazione, indicando al più presto il nome del candidato alla Presidenza della Regione per il centrodestra e puntando senza più riserve sul nome di Mario Occhiuto”, concludono.

Valuta questo articolo