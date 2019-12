Regionali Calabria, Censore: “giusta la scelta del Pd di appoggiare Pippo Callipo”

30 Novembre 2019 17:38

Regionali, Bruno Censore: “la scelta del Partito Democratico di appoggiare la candidatura di Pippo Callipo è il primo atto di una fase di ripartenza per la Calabria”

“La scelta del Partito Democratico di appoggiare la candidatura di Pippo Callipo è il primo atto di una fase di ripartenza per la Calabria“, è quanto afferma Bruno Censore. “Da troppo tempo i calabresi aspettavano una scelta coraggiosa nel segno di un progetto che fosse in grado di rappresentare ed includere, di rispondere alle esigenze e alle problematiche dei cittadini calabresi. Condivido questa scelta, frutto di un impegno determinante portato avanti insieme al segretario Zingaretti, a Graziano e Oddati. Daremo tutto il sostegno possibile a Pippo Callipo, persona competente e per bene, consapevoli delle grandi potenzialità di questo nuovo percorso”, conclude.

