1 Dicembre 2019 20:35

Reggio Calabria, degrado nella zona di Bocale: sottopassaggio ostruito

In seguito ad alcune mareggiate, nella zona di Bocale I a Reggio Calabria il sottopassaggio (adiacente alla Posta) verso la spiaggia è praticamente inaccessibile. Come si evince dalle immagini inviate da un nostro lettore, è presente un bagno chimico, precedentemente utilizzato dai militari e adesso in balia del mare, che ostruisce il passaggio e deturpa l’ambiente.

