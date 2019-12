Reggio Calabria: mille studenti hanno partecipato al Salone di Orientamento Under 14

4 Dicembre 2019 11:32

Reggio Calabria: mille giovani studenti, di ben undici istituti scolastici infatti, hanno partecipato alla seconda edizione del Salone Under 14, organizzato dalla Coop Cisme, per orientarsi e capire cosa fare e quali studi intraprendere

​Uno dei momenti più delicati dell’intera carriera scolastica di uno studente riguarda la scelta delle futura scuola: che sia una scuola primaria, che siano le scuole medie o le scuole superiori, scegliere non è mai facile. Quest’anno le iscrizioni scuola 2020-21 devono essere inoltrate, come stabilito dal MIUR, dal 7 al 31 gennaio e la procedure deve essere fatta completamente online. Scelta difficile, dunque, ma non per i ragazzi di Reggio Calabria e provincia che hanno avuto la possibilità di informarsi e di vedere da vicino cosa offrono le scuole superiori del territorio. Mille giovane studenti, di ben undici istituti scolastici infatti, hanno partecipato alla seconda edizione del Salone Under 14, organizzato dalla Coop Cisme, per orientarsi e capire cosa fare e quali studi intraprendere. La rassegna svoltasi a Palazzo Campanella, a Reggio Calabria, ha avuto come slogan “Dietro ogni incertezza…un’opportunità”, pensato dai ragazzi della classe 3 D della scuola secondaria di primo grado“Telesio -Montalbetti” che hanno partecipato al Concorso di idee indetto dalla Coop. Cisme, ente organizzatore. Per due giorni i ragazzi sono stati i protagonisti del Salone Under 14 che è nato non solo come una rassegna a disposizione degli studenti che si approssimano alla scelta dell’istituto superiore, ma anche e soprattutto con l’intento di attuare una vera e propria azione di orientamento informativo per facilitare la riflessione ed il confronto con le famiglie, i docenti, e ovviamente gli studenti stessi.

Il Salone è organizzato anche dalla collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Europdirect di Reggio Calabria, con le scuole superiori Liceo Scientifico Statale “A. Volta”, Istituto d’Istruzione Superiore“A. Righi”, Istituto d’Istruzione Superiore“Boccioni-Fermi”, Istituto Tecnico Tecnologico “Panella-Vallauri”, già presenti alla prima edizione e che, grazie alla lungimiranza delle dirigenti hanno voluto essere presenti anche a questa edizione e per la prima volta anche con il Liceo Scienze Umane e Linguistico “T.Gullì”, il Liceo Artistico “M. Preti- A. Frangipane”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro-Repaci” e l’Istituto Professionale Alberghiero- Turistico di Villa San Giovanni ed Oxford Institutes che hanno voluto vivere questa esperienza emozionante a contatto con i più giovani e le loro famiglie che hanno potuto anche ammirare nell’area espositiva esterna, curata dalle scuole, alcuni laboratori. Soddisfatta la presidente della Coop. Cisme, Daniela Rossi, per il successo di questo Salone Under 14 che oltre ad offrire informazioni sui percorsi scolastici ha anche voluto fermare l’attenzione sulla rete per l’orientamento e sull’inserimento scolastico per studenti con disabilità.

