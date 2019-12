Reggio Calabria: presentata la stagione agonistica 2020 della Scuderia Aspromonte

1 Dicembre 2019 10:29

Reggio Calabria: la compagine organizzativa diretta dall’infaticabile Lello Pirino ha regolarmente messo a calendario tre gare, ma si riserva di comunicare altre importanti novità nei prossimi mesi

Ancora tra i monti intorno a Mannoli risuona l’eco del recente slalom effettuato a fine ottobre, eppure per la Scuderia Aspromonte è già tempo di pensare al futuro. Nella giornata di sabato 30 novembre, infatti, si è svolta a Roma presso la sede di Aci Sport la riunione annuale per definire i calendari della prossima stagione agonistica. La compagine organizzativa diretta dall’infaticabile Lello Pirino ha regolarmente messo a calendario tre gare, ma si riserva di comunicare altre importanti novità nei prossimi mesi.

Ad aprire le danze della stagione agonistica 2020, dopo il grandioso successo riscosso il mese scorso, sarà proprio lo slalom Santo Stefano-Mannoli, che si disputerà il 31 maggio: la competizione aspromontana, una delle più belle e apprezzate dai piloti, giungerà il prossimo anno alla sua decima edizione. Nella data del 18 luglio, invece, andrà in scena un graditissimo ritorno. Dopo ben 12 anni di attesa, infatti, si disputerà nuovamente lo storico slalom di Campo Calabro. La gara che si affaccia sullo Stretto, caratterizzata da un percorso molto tecnico e spettacolare, si era svolta ininterrottamente per ben 10 edizioni dal 1999 fino al 2008, riscuotendo sempre un ottimo successo di pubblico e piloti, molti dei quali provenienti dalla vicina Sicilia. Infine, il 23 agosto, sarà la volta dello slalom di Bagaladi.

La competizione automobilistica nella Vallata del Tuccio, giunta addirittura alla sua diciassettesima edizione, è stata riesumata in questa stagione dalla Scuderia Aspromonte dopo tanti anni di oblio. L’ottima riuscita della gara svoltasi nel mese di ottobre ha convinto Lello Pirino ed i promotori locali a mettere in calendario la gara nel pieno dell’estate bagaladese, affinché l’edizione del prossimo anno possa essere ancora più bella. La Scuderia Aspromonte, che nel 2020 festeggerà i suoi 68 anni di ininterrotta attività sportiva, pertanto è sempre più proiettata al futuro e invita tutti gli appassionati a restare sintonizzati, perché le novità certamente non finiscono qui.

Valuta questo articolo