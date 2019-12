Reggio Calabria, pompa sollevamento di Rosalì riparata tempestivamente. Enzo Marra: “il Sindaco ha accolto il mio appello”

30 Novembre 2019 14:51

Reggio Calabria, Enzo Marra: “grazie all’interessamento del Sindaco Falcomatà è stato risolto un problema che negli ultimi giorni aveva creato non pochi disagi e aveva suscitato la preoccupazione di molti cittadini”

“E’ stata riparata dal pompa di sollevamento del pozzo di Rosalì a Reggio Calabria, frazione del territorio dell’ex ottava circoscrizione. Grazie all’interessamento del Sindaco Falcomatà è stato risolto un problema che negli ultimi giorni aveva creato non pochi disagi e aveva suscitato la preoccupazione di molti cittadini, per via della mancata erogazione di acqua in gran parte dell’area nord della città“, è quanto scrive in una nota il consigliere comunale, Enzo Marra. “Ineccepibile è stato il lavoro svolto dai tecnici comunali e di Castore, ai quali va il mio personale ringraziamento – consapevole di tutte le difficoltà con cui deve fare i conti una neonata società in house del Comune di Reggio Calabria – per la dedizione e la professionalità con le quali stanno svolgendo il loro lavoro”, conclude.

