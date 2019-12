Reggio Calabria: Patrizia Rodi Morabito eletta nella Giunta della Camera di Commercio

30 Novembre 2019 13:31

Patrizia Rodi Morabito, dirigente Coldiretti, è stata eletta componente della Giunta della Camera di Commercio di Reggio Calabria

Il Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria ha eletto, componente della Giunta Camerale, Patrizia Rodi Morabito dirigente della Coldiretti in rappresentanza del settore agricoltura. “Esprimo grande soddisfazione per questa elezione, ha dichiarato Stefano Bivone presidente della Coldiretti reggina, auguro a Patrizia buon lavoro e sono certo che nell’assolvimento del suo importante incarico si spenderà con dedizione e determinazione per la tutela e la valorizzazione del settore agricolo e delle filiere agroalimentari di qualità, per la promozione dei produttori e dei prodotti locali di eccellenza, e in prima linea nelle battaglie, anche nazionali, per la salvaguardia del Made in Italy e di cui la Calabria è un pezzo importante”. Patrizia Rodi Morabito conduce a Rosarno l’azienda Tenuta Badia Società Agricola a r.l. composta da donne ed è fortemente impegnata, secondo anche i nuovi canoni della multifunzionalità in agricoltura, ad attivare percorsi e spazi per migliorare il rapporto tra uomo e natura con progetti di coinvolgimento ed interazione delle diverse attività. Ha frequentato diversi corsi di formazione in agricoltura e in questi ultimi tempi, sta consolidando la conversione dell’azienda al biologico. Tra le sue passioni è scultrice e ceramista specializzata su tessuti ed a terzo fuoco (porcellana) e sostiene ed è impegnata a consolidare e rendere praticabile il connubio tra arte e campagna. Rodi Morabito ha ringraziato la Coldiretti e i colleghi della Camera di Commercio di Reggio Calabria e ha ribadito il suo impegno “a lavorare in sinergia con Giunta e Consiglio camerale per continuare a sostenere e accompagnare tutto il sistema produttivo locale in modo che possa esprimere al meglio le proprie potenzialità così che – ha affermato – l’economia locale, aperta ai mercati, possa avere sempre valide risorse e nuove opportunità di sviluppo, innovazione e competitività”.

