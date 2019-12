Reggio Calabria: al via al Parco Ecolandia i laboratori didattici con SNAJL

4 Dicembre 2019 09:10

SNAJL Countryshow di Ecolandia di Reggio Calabria sarà il primo di una serie di appuntamenti che toccheranno tutta l’Italia a partire dall’anno prossimo

Venerdì 6 dicembre, alle ore 9,30, al via ad Ecolandia i laboratori didattici con SNAJL: un’originale macchina high-tech in grado di realizzare agricolture biologiche e sostenibili oltre che consentire un nuovo modo di allevare animali. Gli animali infatti vivono in benessere in SNAJL, possono pascolare e razzolare all’aperto, protetti al tempo stesso da predatori e agenti atmosferici. La macchina è inoltre alimentata da un sistema di energia solare e gestita dalle più attuali tecnologie Internet of Things. Per le sue innovative caratteristiche SNAJL consente di spiegare ad adulti e bambini i principi dell’economia circolare, i principi dell’agricoltura sostenibile ed avvicinarli agli animali della fattoria e alla loro vita all’aria aperta. Presentata lo scorso mese in anteprima assoluta al Salone dell’Agriturismo di Arezzo SNAJL, è stata inventata dal reggino Antonino Cutrupi, sviluppata in collaborazione con Cosimo Fotìa, Innovation Manager e realizzata da Siclari Serramenti.

Il programma dei laboratori didattici prevede una durata di circa due ore, inizierà alle 9,30 e toccherà i temi dell’economia circolare e il futuro green, dell’energia pulita, delle tecnologie Internet of Things, del mondo degli animali di fattoria e ovviamente verranno spiegate le SNAJ: un nuovo modo di vivere la natura. SNAJL Countryshow di Ecolandia di Reggio Calabria sarà il primo di una serie di appuntamenti che toccheranno tutta l’Italia a partire dall’anno prossimo.

