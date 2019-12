4 Dicembre 2019 10:05

Reggio Calabria: a Palazzo Campanella evento sulle donne detenute ed in particolare sull’opportunità della integrazione sociale e lavorativa e con particolare riguardo ai pregiudizi e agli squilibri di genere

In data 5 dicembre 2019 alle ore 15.30 presso la Sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria si terra’ l’evento di formazione organizzato dal Comitato Pari Opportunita’ del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria e di Aiga Reggio Cal. sul tema di grande rilevanza sociale che riguarda diversi aspetti della detenzione femminile e in particolare l’opportunita’ della integrazione sociale e lavorativa e con particolare riguardo ai pregiudizi e agli squilibri di genere.

Aprira’ l’evento l’Avv. Giuliana Barberi, Presidente del Comitato pari opportunita’ del COA RC, con i saluti istituzionali del Dott. Luciano Gerardis- Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, del Dott. Nicola Irto -Presidente del Consiglio Regionale della Calabria dell’Avv. Rosario Infantino-Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, della Dott.ssa Rosanna Scopelliti- Presidente Fondazione Antonino Scopelliti, dell’Avv. Paolo Davide Barberi- Presidente AIGA Reggio Calabria, dell’ Avv. Giuseppe Mazzetti- Segretario CPO COA RC e dell’Avv. Lucio Dattola- Vicepresidente CPO COA RC. Dopo l’introduzione delle componenti del CPO Avv. Alessandra Nocera e Avv. Elisabetta Spano’, seguira’ il convegno che sara’ moderato dalla componente del CPO Avv. Teresa Ciccone.

Interverranno: la Dott.ssa Daniela De Blasio- Presidente Lidu sez. Provincia Reggio Cal. su“Detenzione e diritti umani”, l’Avv. Umberto Abate- Vicepresidente del Consiglio Ordine Avv.ti RC su “Ordinamento penitenziario e tutela antidiscriminatoria”, l’Avv. Agostino Siviglia- Garante regionale diritti dei detenuti su “Detenzione femminile e realta’ carceraria”. Conclude i lavori il Dott. Domenico Santoro- Magistrato del Tribunale di Reggio Calabria intervenendo su “Criminalita’ femminile e percorsi rieducativi”. Seguirà il dibattito con i relatori.

Il Comitato pari opportunità del COA RC è composto da Avv. Giuliana Barberi- Presidente, Avv. Giuseppe Mazzetti- Segretario, Avv. Lucio Dattola- Vicepresidente E Dai Consiglieri Del Direttivo Avv. Giuseppe Marino, Avv. Anna Bellantoni, Avv. Alessandra Zagarella, Avv. Antonio Morabito E Dai Componenti E Coordinatori Commissioni Avv. Teresa Ciccone, Avv. Elisabetta Spano’, Avv. Alessandra Nocera, Avv. Vito Crimi, Avv. Antonella De Carlo, Avv. Giuaseppe Pizzi, Avv. Monica Delle Donne, Avv. Elena Cozzupoli, E Dal Referente Del Coa Avv. Mariarita Stilo.

Il comitato si occupa in particolare del rispetto delle pari opportunita’ come condizione di uguale possibilita’ o pari occasioni favorevoli di riuscita e di promuovere azioni positive come strategia per la realizzazione dell’uguaglianza nell’accesso e nel percorso professionale di ciascun avvocato, tenendo conto delle condizioni specifiche di genere, garantendo condizioni di lavoro professionale prive di comportamenti molesti o mobbizzanti. Pari opportunità, inoltre, intese anche come fonte di nuove politiche conciliative dei tempi e delle responsabilita’ professionali e familiari. Il comitato si propone altesi’ di offrire al foro reggino un piano di offerta formativa su tutte le tematiche di interesse dell’avvocatura. Allo scopo il cpo continuera’ a realizzare il proprio dettagliato e ricco programma di formazione contenente principi generali, linee guida e punti essenziali per garantire il rispetto delle pari opportunita’ in ogni livello e contesto forense, favorendo i rapporti con le associazioni forensi, istituzioni, enti, rete cpo locali, regionali e nazionali e in particolare con il consiglio dell’ordine degli avvocati e il consiglio nazionale forense. La partecipazione all’evento conferisce tre crediti formativi agli Avvocati di cui uno in deontologia.

