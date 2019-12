Reggio Calabria: proseguono i preparativi per l’11ª edizione del Memorial “Mino Reitano”

5 Dicembre 2019 18:54

Proseguono i preparativi per l’11ª edizione del Memorial “Mino Reitano” in programma come sempre il 27 gennaio al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria

Sabato 7 dicembre Mino Reitano avrebbe compiuto 75 anni e quel giorno nella sua Fiumara alle ore 17,00 si celebrerà la Santa Messa nella frazione di San Rocco. Sarà presente Gegè Reitano, fratello e percussionista per una vita del grande cantante di Fiumara ma ci saranno anche tanti altri amici e simpatizzanti di Mino. Intanto proseguono i preparativi per l’undicesima edizione del Memorial in programma come sempre il 27 gennaio al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, in occasione dell’anniversario della scomparsa di uno dei più apprezzati interpreti della musica melodica italiana. L’atteso spettacolo sarà presentato dal giornalista Rai Massimo Proietto e vedrà tra gli ospiti Dario Baldan Bembo, Franco Tozzi, Felice Pagano e le gemelle Scarpari. Nel corso della serata sarà ricordato Demetrio Aroi esponente di spicco del folk calabrese che con Mino ha condiviso parte del suo percorso artistico. Il patron Gegè Reitano sta completando il cast ed assicura che per onorare Mino nel modo migliore non mancheranno altri importanti ospiti musicali. Direttore artistico dell’evento torna ad essere Natale Princi. Il sipario si aprirà alle ore 20,30.

