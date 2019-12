Reggio Calabria in festa: la Madonna della Consolazione torna all’Eremo [FOTO e VIDEO]

1 Dicembre 2019 16:58

A Reggio Calabria il suggestivo corteo religioso: il Quadro della Madonna della Consolazione torna all’Eremo

Il Quadro della Madonna della Consolazione torna all’Eremo. Questo pomeriggio, con partenza dalla Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, ha preso il via la suggestiva processione. L’arrivo all’Eremo è previsto intorno alle 20:30. L’arcivescovo, il clero, i pellegrini, gli operatori pastorali e i parroci stanno accompagnando la Madre verso il Santuario dei padri Cappuccini, l’Eremo. Il simulacro dell’avvocata del popolo reggino era stato portato al Duomo il 14 settembre scorso. Durante questi mesi di permanenza al Duomo tantissimi fedeli si sono recati in pellegrinaggio per affidare alla Madre speranze e preghiere.

