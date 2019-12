Reggio Calabria, via Campanella illuminata a festa per Natale grazie all’impegno privato dei commercianti [FOTO e DETTAGLI]

13 Dicembre 2019 18:10

Reggio Calabria, in Via Campanella le luminarie sono state installate grazie alla sinergia tra i commercianti di tutta la strada

Il Comune l’aveva completamente dimenticata, ma sono stati gli imprenditori dei locali a regalare a via Campanella, una delle più importanti della città, un’atmosfera natalizia. I commercianti di quasi tutti i locali dell’importante arteria commerciale che collega piazza Duomo al Teatro Cilea, anzichè piangersi addosso, si sono rimboccati le maniche (e hanno messo mano al portafoglio) così come i colleghi di tante altre vie tra cui Via Zecca, via Aschenez, Viale Aldo Moro, per addobbare tutta la strada tramite la ditta Schiavone, con le luminarie natalizie installate a proprie spese. Le luci rimarranno fino al 6 gennaio, e i titolari dei locali della zona si augurano di riuscire a fare ancora meglio per il prossimo anno. Il progetto è stato coordinato da Santo Cama, titolare del “Cafè Noir“, Giampiero Germoleo proprietario del ristorante “Etto Unità di Cucina” e Letizia Iatì proprietaria della scuola d’inglese “The International Point“, coinvolgendo tutti i locali nel tratto compreso tra la pizzeria MiaMammamia e il bar King.

Valuta questo articolo