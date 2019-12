Reggio Calabria imbiancata dalla grandine nella notte prima di Natale, blackout elettrici provocati dal temporale [FOTO e VIDEO LIVE]

24 Dicembre 2019 00:46

Reggio Calabria: le immagini della grandinata in atto in questi minuti in città

Una forte grandinata accompagnata da tuoni e fulmini sta colpendo Reggio Calabria nella notte. La città è completamente imbiancata come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo scattate nella zona sud di Reggio, ma tutta la città è coperta da una coltre bianca che rimane al suolo rendendo suggestivo e particolarmente caratteristico lo scenario natalizio. Dalle 22:30 di ieri sera sulla città si stanno abbattendo violenti temporali autorigeneranti provenienti dal Mar Tirreno e alimentati dai forti venti di maestrale che da due giorni continuano a soffiare sulla città con raffiche impetuose che hanno raggiunto i 90km/h provocando danni diffusi. Questo forte temporale notturno ha anche portato il primo freddo della stagione tanto che la temperatura è crollata a +7°C e in Aspromonte si stanno verificando le prime nevicate stagionali con Gambarie finalmente imbiancata. A Reggio Calabria tra la giornata di ieri, lunedì 23 dicembre e le 00:40 di questa notte, sono caduti 44mm di pioggia, di cui 31mm durante le ultime due ore. Molte zone della città sono senza corrente elettrica per i blackout provocati dagli sbalzi di tensione per le scariche elettriche delle saette che stanno colpendo la città a raffiche.

