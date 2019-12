Reggio Calabria, ignoti irrompono in casa di Klaus Davi: “Per entrare nel cortile hanno segato il lucchetto” [FOTO]

3 Dicembre 2019 20:47

A dichiararlo è Marcello Arcudi, proprietario della casa ad Archi (Reggio Calabria) in cui il massmediologo Klaus Davi è subentrato come inquilino

“Per entrare nel cortile hanno sicuramente segato o staccato in qualche modo il lucchetto che avevo apposto e poi sono entrati“. A dichiararlo è Marcello Arcudi, proprietario della casa in cui è subentrato come inquilino il massmediologo Klaus Davi. “L’avevo fissato io personalmente e posso confermare che c’era al 100%“, sottolinea Arcudi. Ieri, però, Klaus Davi (sopraggiunto a Reggio Calabria domenica mattina dopo aver ricevuto una chiamata di un funzionario Digos sabato pomeriggio, quando ancora si trovava a Milano) per terra non l’ha rinvenuto da nessuna parte. Nel cortile ieri pomeriggio la scientifica e Davi hanno trovato un po’ di disordine, i sacchi della legna aperti. Il noto giornalista italo-svizzero non è al momento in grado di dire se manchi qualcosa dal cortile. Intanto, questa mattina è stato sostituito il vetro colpito da un masso il 15 novembre scorso. “Speriamo che almeno questo resista alle folate del vento“, ha commentato ironico Klaus.

Valuta questo articolo