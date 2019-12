Reggio Calabria, grande festa a Cinquefrondi: nonna Maria Assunta spegne 100 candeline [FOTO]

30 Novembre 2019 12:04

Il Comune di Cinquefrondi (Reggio Calabri) ha festeggiato ieri i cent’anni di una delle sue concittadine più longeve, la signora Maria Assunta Scali. Dedita al lavoro e alla famiglia, Maria Assunta si è sposata a soli sedici anni e a distanza di un anno ha avuto il primo figlio. Ha iniziato a lavorare fin da piccola, aiutando il nonno in campagna, e negli anni ’60, poco dopo essersi sposata, ha aperto un negozio di generi alimentari. Ha avuto una vita dura, poiché a 36 anni si è ritrovata vedova e si è dovuta occupare dei suoi sei figli quasi da sola. Ha sempre però potuto contare sull’affetto della sua numerosa famiglia, che oggi conta 6 figli, 20 nipoti e 25 pronipoti.

In questo giorno così importante, il Sindaco e l’Amministrazione hanno fatto visita alla festeggiata, omaggiandola con un mazzo di fiori. Cent’anni sono sicuramente un gran bel traguardo e l’Amministrazione, sempre sensibile e pronta alle questioni sociali, non poteva non celebrare i festeggiamenti con la concittadina.

