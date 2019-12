Reggio Calabria: la Fondazione Italo Falcomatà ha organizzato tre incontri culturali con la prosa, con la pittura e con la poesia

5 Dicembre 2019 10:35

Reggio Calabria: la Fondazione Italo Falcomatà, nel ricordare Italo a diciotto anni dalla sua scomparsa, ha organizzato tre incontri culturali con la prosa, con la pittura e con la poesia

La Fondazione Italo Falcomatà, nel ricordare Italo a diciotto anni dalla sua scomparsa, ha organizzato tre incontri culturali con la prosa, con la pittura e con la poesia. Il primo incontro avverrà il 7 dicembre alle ore 18 presso il teatro Metropolitano del D.L.F. Si tratta della cerimonia conclusiva del VII concorso Letterario Nazionale Italo Falcomatà, organizzato in sinergia con l’Associazione dopolavoro ferroviario di Reggio Calabria. Durante la serata saranno premiati i tre vincitori tra i numerosi partecipanti al concorso. La seconda iniziativa consiste nell’inaugurazione della mostra pittorica di Ugo D’Ambrosi donata alla Fondazione. L’evento avverrà il 9 dicembre alle ore 18 presso la Sala Boccioni di Palazzo Alvaro. L’inaugurazione della mostra sarà preceduta da una relazione della Prof.ssa Maria Antonietta Mamone. Il terzo incontro sarà con la poesia. Sarà presentato, infatti, il 14 dicembre alle ore 18, presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, il libro di Corrado Calabrò “Quinta dimensione”. Relazionerà La giornalista pubblicista Annamaria Milici . Come ogni anno, infine , presso la parrocchia SS Filippo e Giacomo in S.Agostino l’11 dicembre alle ore 17,30 sarà celebrata la Santa Messa.

