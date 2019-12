Reggio Calabria, il primo passo per uscire dall’emergenza rifiuti: “esistono i cassoni scarrabili, qualcuno svegli il sindaco Falcomatà e l’assessore Neri”

4 Dicembre 2019 15:58

Reggio Calabria, l’idea di un cittadino per uscire dall’emergenza rifiuti

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria fa sempre più sul serio. Un cittadino ci ha inviato una idea che potrebbe essere il primo passo per uscire dall’emergenza. “Si chiamano CASSONI SCARRABILI. Collocarli in aree specifiche controllate o videosorvegliate a nord, centro, sud e zone collinari della città , temporaneamente finché dura l’emergenza. Obiettivo è liberare gli ingressi delle abitazioni dai rifiuti che si accumulano disordinatamente seppellendo i mastelli stracolmi perché Avr non può raccogliere da settimane. Per inefficienze gestionali e politiche a vari livelli del sistema di raccolta (impianti che non fanno conferire per crediti non riscossi con ambiti Reggio e Cosenza morosi, ecc) non possono pagare i cittadini sulla loro pelle. Occorrono soluzioni immediate seppur transitorie come quella qui prospettata, a protezione della salute pubblica. Qualcuno svegli il sindaco Falcomatà e l’assessore all’ambiente Neri. F. D’Amato”

