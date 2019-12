Reggio Calabria, che degrado sul Lungomare: sporcizia e vegetazione incolta, alberi spezzati e rifiuti: e dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città [FOTO]

17 Dicembre 2019 18:09

Reggio Calabria, il grosso ramo si trova sul Lungomare Falcomatà

Dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città e probabilmente di tutto il Mezzogiorno, invece il “chilometro più bello d’Italia” versa in condizioni disastrose: la vegetazione è incolta e abbandonata al proprio destino, con rami di alberi spezzati e altri pericolanti abbandonati al loro destino da diversi giorni. Non c’è alcuna pulizia, tanto che si possono osservare rifiuti abbandonati ovunque come se fosse una grande pattumiera a cielo aperto. Inoltre nelle ore serali e notturne (che significa, in questo periodo dell’anno, anche tutto il pomeriggio!) la scarsa illuminazione determina condizioni di pericolo e insicurezza. Eppure il clima è ancora eccezionalmente mite, stiamo vivendo giornate con +20°C a metà dicembre e serate con temperatura di +17/+18°C. I Gazebo erano stati realizzati appositamente per rendere vivibile quest’area anche d’inverno, visto che a Reggio Calabria un vero “inverno” non c’è ma il clima è sempre dolce, e sarebbe una delle poche città d’Italia a potersi permettere il lusso di poter consentire alla popolazione e ad eventuali turisti di trascorrere le festività natalizie all’aperto e addirittura in riva al mare. Ecco, invece, come dilapidiamo in modo barbaro e imbarazzante, lo straordinario regalo che la storia, la civiltà e la natura ci hanno regalato: vivere in una città dalle potenzialità uniche e straordinarie, ma distruggerla ogni giorno con l’indifferenza, l’incapacità e la totale assenza di interesse comune e amore per le sorti di Reggio. E poi ci scandalizziamo se i nostri giovani emigrano e si “permettono” addirittura di lamentarsi delle condizioni disagiate in cui ci troviamo, “azzardandosi” (non sia mai!) a parlare di “terra desolata“. Come se non avessero ragione. Ci stiamo forse abituando a cotanto sottosviluppo e a tale arretratezza da rimanerne assuefatti? Da considerarla la normalità?

Francamente, vedere il Lungomare ridotto in queste condizioni ci fa molta rabbia. E ce ne fa ancora di più pensare a quello che poteva essere e che invece non è.

