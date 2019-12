Reggio Calabria: al Teatro Cilea lo spettacolo teatrale “La domanda di matrimonio” rappresentato dagli studenti dell’IC “De Amicis-Bolani”, l’incasso sarà devoluto all’Hospice “Via delle Stelle” [FOTO e VIDEO]

17 Dicembre 2019 15:50

Reggio Calabria: questa sera la Teatro Cilea lo spettacolo teatrale “La domanda di matrimonio” rappresentato dagli studenti deIl’IC “De Amicis-Bolani”, l’incasso sarà devoluto all’Hospice “Via delle Stelle” ed all’acquisto di una carrozzina per un bambino

Questa sera, martedì 17 dicembre, al Teatro Cilea di Reggio Calabria, alle ore 20:00, andrà in scena lo spettacolo “la domanda di matrimonio”, di Anton Cechov, rappresentato dagli studenti deIl’IC “De Amicis-Bolani”. Il professore Frascà ha aiutato nel riadattamento delle opere, alla recita hanno collaborato i docenti di lettere dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani”, mentre la regia è stata curata dalla prof. Francesca Zaccone. L’evento era stato proposto in giugno come recita di fine anno, adesso riproposto nel periodo natalizio ed avrà uno scopo benefico: l’incasso sarà devoluto all’Hospice “Via delle Stelle” ed all’acquisto di una carrozzina per un bambino.

