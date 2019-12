Reggio Calabria: il Cilea stregato dal Gospel Show del Pastor Ron [FOTO e VIDEO]

27 Dicembre 2019 00:01

Il Teatro Cilea stregato dal Gospel Show del Pastor Ron. Parte del ricavato sarà devoluto all’Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria

Il Concerto di Natale del 26 Dicembre organizzato da anni dalla Fondazione Marino quest’anno ha ospitato, al Teatro Cilea di Reggio Calabria, il Gospel Show dell’esilarante Pastor Ronald Hubbard, da Cleveland. Una delle figure più carismatiche nel panorama gospel internazionale, che ha saputo incantare anche il pubblico italiano con la sua personalità strabordante. Accanto al Pastore sul palco cantanti e band, voci potenti e vellutate in pieno stile black. Un grande Show, in cui si sono stati inseriti elementi di umorismo che trascinano lo spettatore in un vortice di sano divertimento. Pastor Ron è conosciuto come “Triple Man”, perché è in grado di cantare, ballare e recitare, ma anche perché è ispirato dalla più forte “Trinità”. Il Pastore Ron Hubbard e il suo gruppo si sono esibiti su prestigiosi palcoscenici fra cui: l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Piazza Santissima Annunziata di Firenze, il Palasport di Mestre, al Toscana Gospel Festival ammaliando ogni genere di pubblico. Parte del ricavato sarà devoluto all’Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria.

Valuta questo articolo