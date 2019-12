Reggio Calabria: ultimo step per rendere operativo lo strumento partecipativo delle consulte

4 Dicembre 2019 14:46

Reggio Calabria: Irene Calabrò, assessore con delega alla partecipazione, ha dato avvio al tassello conclusivo che renderà operativo lo strumento partecipativo delle consulte secondo quanto previsto dallo Statuto comunale e dal regolamento di funzionamento

L’assessore del comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò, con delega alla partecipazione ha dato avvio al tassello conclusivo che renderà operativo lo strumento partecipativo delle consulte secondo quanto previsto dallo Statuto comunale e dal regolamento di funzionamento. Come è noto le Consulte Permanenti, composte dalle associazioni che hanno i requisiti di ammissione previsti, hanno lo scopo di concorrere alla definizione e valutazione dell’organizzazione, regolamentazione ed erogazione dei servizi pubblici comunali, nonché alla valorizzazione e promozione della potenzialità delle attività imprenditoriali e delle cultura della legalità. Sono in totale 5 divise in ambiti tematici che riflettono i principali ambiti di competenza comunale. Nei mesi scorsi i termini di partecipazione sono stati più volti rinnovati al fine di consentire alle associazioni l’adesione e la massima diffusione. A partire da ieri, 3 dicembre sono stati convocati i rappresentati legali delle associazioni che hanno manifestato l’adesione alle Consulte tematiche. Questa fase del procedimento terminerà il prossimo 17 dicembre con l’audizione della consulta Politiche Sociali.

Le audizioni presentano un medesimo ordine del giorno: la ratifica delle Associazioni componenti la Consulta, che devono confermare in presenza la volontà di adesione e chiarimenti sulla procedura per l’elezione del Presidente della Consulta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, con indicazione di un candidato alla Presidenza. Ieri alla prima riunione della consulta Assetto del Territorio, erano presenti 7 associazioni su 15 convocate in possesso dei requisiti. Ad accoglierle con l’assessore Irene Calabrò l’assessore all’urbanistica Mariangela Cama, il presidente dell’omonima commissione consiliare Giuseppe Sera, e il presidente del Consiglio, Demetrio Delfino che ha fatto gli onori di casa con l’assistenza del responsabile del procedimento Fulvio Cama. “Le fasi di avvio delle Consulte sono di fondamentale importanza per l’organizzazione delle stesse ed il futuro funzionamento che sarà autonomo e complementare all’attività dell’Amministrazione – ha dichiarato Irene Calabrò “invito pertanto tutte le associazioni a uno sforzo di partecipazione e presenza per ottimizzare e dare qualità al processo di costituzione”. In gennaio si procederà alla elezione del Presidente come da regolamento, dopodichè lo strumento partecipativo si potrà dire effettivo e perfettamente operativo.

