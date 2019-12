Reggio Calabria: benvenuta ‘Naïma’. Squillace invita i reggini all’inaugurazione del nuovo centro estetico [INFO e DETTAGLI]

6 Dicembre 2019 20:21

Curiosi di scoprire il nuovo angolo beauty (a 360°) di Reggio Calabria? Presto l’inaugurazione sul corso Garibaldi

Naïma è l’insegna nazionale di profumerie nata dall’unione dell’expertise di otto famiglie di imprenditori italiani, forti di una grande tradizione individuale.

Con i suoi oltre 220 punti vendita distribuiti in tutta Italia, Naïma è la nuova Beauty Destination in cui poter trovare i migliori brand del mercato ed esclusive internazionali.

A Reggio Calabria tutto questo è possibile grazie alla famiglia Squillace, da oltre 50 anni, leader del settore.

La forza del gruppo Naïma risiede nei suoi Key Corporate Values: cuore, passione, professionalità, determinazione.

“Il passaggio a Naïma – racconta l’imprenditore Giuseppe Squillace – ci ha permesso di realizzare, assieme agli altri soci e grazie alla guida del nostro Managing Director Fabio Lo Prato, una nuova shopping experience per i nostri clienti, con le nostre NaïmaAngels che con la loro professionalità riescono a soddisfare qualsiasi bisogno del consumatore”.

Il nuovo progetto realizzato da Crucitti Architetti Associati, in collaborazione con i brand Clarins, Aveda, Sisley, La Prairie, La Mer, Finmark, By Terry, Jo Malone e Bobbi Brown, permetterà ai clienti di Reggio Calabria di avere un angolo beauty a 360°. La location riprende i caratteri distintivi dello stile liberty reggino, stile che ha reso gloriosa la ricostruzione della città post terremo, ma rivisto in chiave moderna. Squillace non poteva non invitare i reggini all’apertura del nuovo e bellissimo Naïma Beauty & Spa. Domenica 8 dicembre, la rinnovata profumeria storica di Reggio Calabria, a partire dalle 18:00, invita dunque i cittadini all’inaugurazione del centro estetico.

Per l’occasione è previsto un servizio catering per allietare i presenti ed anche delle dimostrazioni pratiche di tutti i servizi offerti dalla nuova Skin Spa.

Valuta questo articolo