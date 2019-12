Reggio Calabria, sarà il Natale più triste: annullati i Mercatini, organizzatori polemici con il Comune

30 Novembre 2019 23:41

Reggio Calabria, niente Mercatini di Natale quest’anno a piazza Duomo e piazza Garibaldi. Pochissime autorizzazioni per piazza Italia

Sarà il Natale più triste per Reggio Calabria: per la prima volta dopo 4 anni, infatti, non ci saranno i Mercatini natalizi che dal 2015 vengono organizzati con mille sacrifici dal Comitato Corso Sud, un volenteroso gruppo di imprenditori e negozianti della zona meridionale del corso Garibaldi. Negli scorsi anni hanno illuminato il natale reggino da piazza Duomo a piazza Garibaldi, a fronte di numerosi impedimenti burocratici, amministrativi e a volte semplicemente di buon senso (basti ricordare il clamoroso episodio del Capodanno di un anno fa, con il villaggio di Natale costretto a chiudere i battenti in largo anticipo il 30 Dicembre per un concerto di fine anno poi annullato).

Quest’anno il villaggio natalizio neanche inizierà: il Comitato Corso Sud aveva chiesto l’autorizzazione per 31 casette (24 a piazza Duomo, 7 a piazza Garibaldi) ma il Comune ha chiesto “integrazioni documentali” e alla fine gli organizzatori sono stati costretti a tirarsi indietro. Hanno intenzione di illustrare tutti i dettagli che li hanno portati a questa scelta in una specifica nota stampa.

Con lo stesso documento, il Comune non ha ammesso altre casette per cui altri esercenti avevano fatto richiesta. Nello specifico, sono state bocciate 29 casette a piazza Italia, una a piazza Campagna e una sul Viale Amendola. Autorizzazione concessa soltanto a 5 bancarelle del viale Amendola (due alimentari, tre non alimentari) e 4, di cui almeno 2 alimentari, a piazza Italia.

Il Comitato Corso Sud ha commentato la decisione con un post fortemente polemico su facebook:

“Chist’ è ‘u paisi undi si perdi tuttu,

aundi i fissa sunnu megghiu i tia,

‘u paisi ‘i “m’incrisciu e mi ‘ndi futtu”

e tutti i cosi sunnu “fissaria”…

…E, ssi vò sapiri n’atra i cchiù,

chiustu è ‘u paisi ‘i “Scindi e falla tu”!

