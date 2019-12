Reggio Calabria: proclamati i nuovi allenatori di lotta

15 Dicembre 2019 11:36

Ieri a Reggio Calabria la cerimonia di proclamazione: ecco i nuovi sei allenatori di lotta

Ieri presso il centro Sportivo’ Matteo Pellicone’ di Reggio Calabria, si è concluso il Corso per Insegnati Tecnici categoria “Aspirante Allenatori”, con la promozione di 6 allenatori.

Per volere del Presidente del Settore Lotta Presidente Dott. Antonio Laganà, e organizzato dal responsabile organizzativo del Comitato Regionale Maestro Demetrio Condò, il Corso su disposizione della Federazione Nazionale si è articolato in 60 ore di cui 28 di pratica e 32 di teoria, ha avuto inizio il 5 del mese di Ottobre e si è concluso Sabato 14 Dicembre, gli esami sono arrivati dopo un percorso formativo intensivo, i sei Aspiranti Allenatori si sono cimentati in prove tecniche, pratiche e teoriche, e hanno avuto la possibilità di apprendere approfondire tecniche di combattimento sul materassino, mirato a migliorare la capacita’, forma fisica attraverso gli allenamenti che ognuno di loro mette in atto, le lezioni di Teoria sono stati svolti dal Prof. Riccardo Partinico che ha predisposto secondo itinerari metodologici dell’insegnamento per ognuno dei partecipanti. Per la parte pratica il Maestro ex Olimpionico Giovanni Schillaci nominato direttamente dalla Federazione per la parte arbitrale, l’arbitro Internazionale Saverio Gira che ha aggiornato il nuovo regolamento, l’alto livello riconosciuto ai partecipanti al corso è stato colto dall’intera commissione esaminatrice composta dal Dott. Antonio Lagana’ è dai Maestri Demetrio Condo’ e Giovanni Schillaci che si è complimentata per il loro impegno.

Il Comitato Regionale in questi due anni ha tenuto due corsi formando 9 Aspiranti Allenatori portando il numero della nostra Regione di 20 Insegnati Tecnici tesserati , di cui 4 Maestri ed 1 Maestro Benemerito, nel 2018 hanno ottenuto la promozione il Vice Campione Italiano Manuel con la S.G.S. Fortitudo 1903.R.C. Manuel Antonino Condo’, Dario Insanguine (FF.00. Catanzaro) è Luigi Durante (Scuola Guardia Krotoniate), quest’ultimo si è messo subito all’opera collaborando con il Comitato Regionale Fjilkam, per la riuscita del ‘’Trofeo Kinder’’’ di Lotta che si è svolto a Crotone quest’anno.

Questi i nomi degli Idonei degli “Aspiranti Allenatori”:

Giuseppe Monterosso (C.U.S. Cosenza), Massimo Viola (DO JO Buschi Castrovillari A.S.D.), Piergiorgio Cortesi (DO.JO. Castrovillari A.S.D), Daniele Miceli (A.S.D. Fight club Lamezia Terme), Salvatore De luca (A.S.D. Fight club Lamezia Terme) e Gabriele Mallamace (S.G.S. Fortitudo 1903 R.C.).

