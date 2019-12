Reggina-Viterbese, altro “pienone” al Granillo: il DATO di Spettatori e Incasso è ragguardevole

8 Dicembre 2019 16:29

Reggina-Viterbese, oltre 9.000 spettatori nel giorno dell’Immacolata allo stadio Granillo per la nona partita stagionale degli amaranto in casa

Nella 18ª giornata del campionato di serie C, la Reggina ospita la Viterbese al Granillo nella 9ª partita casalinga stagionale tra le mura amiche. La squadra ha ottenuto la nona vittoria su nove partite in casa grazie al 5° gol stagionale di German Denis, un record senza precedenti nella storia amaranto, così come mai in 105 anni di partite e campionati, la Reggina aveva vinto 10 partite consecutive. E quello di oggi contro la Viterbese è stato proprio il decimo successo consecutivo per il team amaranto allenato da Mimmo Toscano, che rimane ancora imbattuto dopo 18 gare stagionali (14 vittorie e 4 pareggi), unica squadra ancora senza sconfitte in questa stagione in Italia (sarebbe un primato europeo se non ci fosse il Liverpool di Jürgen Klopp che sta dominando la premier e fino al momento in 16 giornate ha ottenuto 15 vittorie e un pareggio).

Ancora una volta il pubblico reggino ha risposto in modo massiccio, con 9.491 spettatori sugli spalti dello stadio. Un dato eccezionale, se consideriamo che si gioca alle 15:00 della Domenica dell’Immacolata. Soltanto in tre partite c’erano stati più spettatori: contro il Catanzaro, contro il Catania e contro la Casertana. Notevole anche il dato dell’incasso, superiore ai 77 mila euro. Sono cifre di ben altra categoria, ma con una squadra così entusiasmante potranno solo aumentare ulteriormente in vista di un festoso girone di ritorno.

Le statistiche del pubblico stagionale al Granillo aggiornate:

Reggina-Cavese 8.100 per un incasso di € 80.204,64 Reggina-Bisceglie 9.018 per un incasso di € 90.679,28 Reggina-Vibonese 8.869 per un incasso di € 85.245,62 Reggina-Catania 12.147 per un incasso di € 130.740,13 Reggina-Catanzaro 15.819 per un incasso di € 186.348,13 Reggina-Picerno 9.226 per un incasso di € 83.346,53 Reggina-Casertana 9.808 per un incasso di € 93.905,53 Reggina-Rende 8.170 per un incasso di € 70.813,93 Reggina-Viterbese 9.491 per un incasso di € 77.037,03

