Reggina-Viterbese, biglietti acquistabili presso la sede: tutti i dettagli

5 Dicembre 2019 09:59

La Reggina si prepara per la sfida contro la Viterbese, novità sul fronte biglietti

Cresce l’attesa per la nuova giornata del campionato di Serie C, stagione incredibile per la Reggina che guida il campionato e con margine, l’intenzione è quella di allungare già nelle prossime partite. Nell’ultimo match dominio anche contro il Teramo, 0-3 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La squadra adesso è al lavoro per preparare la sfida contro la Viterbese, novità nelle ultime ore sul fronte biglietti. “La Reggina 1914 informa che, a causa di disservizi di natura elettrica per lavori in corso Enel, sarà possibile, solo per oggi, effettuare i tagliandi relativi alla gara tra Reggina e Viterbese, valevole per la diciottesima giornata di campionato, presso la sede del club, sita in via Osanna 5/9. L’orario di apertura è fissato dalle ore 10 alle 13”.

Valuta questo articolo