Reggina, Mozart esilarante: “Denis abita a Pellaro? Non è più zona mia…”

4 Dicembre 2019 11:28

La Reggina si prepara per il nuovo match contro la Viterbese, esilarante intervista con l’ex centrocampista Santos Batista Mozart

Stagione incredibile per la Reggina, il club amaranto occupa la prima posizione del campionato di Serie C e con margine, la squadra di Mimmo Toscano è reduce dal successo contro il Teramo ed adesso si prepara per la gara del Granillo contro la Viterbese, gli amaranto alla ricerca della decima vittoria consecutiva. Nel frattempo gradito ospite durante la trasmissione ‘Buongiorno Reggina’, torna a parlare degli amaranto l’ex centrocampista Santos Batista Mozart: “sto molto bene, mi fa molto piacere sentirvi. Sto seguendo poco la Reggina perchè abbiamo finito il campionato da poco, so che è in testa alla classifica e sono felice, adesso sono vice-allenatore al Coritiba ed abbiamo ottenuto la promozione. Ho avuto qualche esperienza anche da allenatore della Reggina, non ero ancora pronto però mi ha arricchito, probabilmente non era il momento giusto. Il pubblico di Reggio è sempre stato vicino alla squadra, il Granillo pieno fa sempre la differenza, con gli ultimi risultati la gente può avvicinarsi ancora di più. Denis abita a Pellaro? Non è più zona mia. Sono affezionato alla città di Reggio”.

