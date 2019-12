Reggina, date ed orari del girone di ritorno: posticipo e diretta tv contro la Ternana

5 Dicembre 2019 19:28

La Reggina si prepara per la sfida di campionato contro la Viterbese, comunicate date ed orario del girone di ritorno

Manca poco alla nuova giornata del campionato di Serie C, cresce l’attesa per la partita della Reggina, il club amaranto si prepara per la sfida davanti al pubblico amico contro la Viterbese, in dubbio la presenza del bomber Corazza che per un problemino fisico non si è allenato nella giornata di oggi. Stagione incredibile per la squadra di Mimmo Toscano che è ancora imbattuta in campionato, ha sempre vinto in casa ed è reduce da nove vittorie consecutive. Nell’ultimo match netto successo per la Reggina che ha dominato in lungo ed in largo contro il Teramo, 0-3 il risultato finale grazie alle reti messe a segno da Reginaldo, Corazza e Loiacono. Nel frattempo la Serie C ha reso ufficiali date e orari del girone di ritorno del girone C di Serie C, la Reggina giocherà in posticipo contro la Ternana lunedì 10 febbraio alle 20.45, diretta tv su Rai Sport.

Ecco il calendario completo degli amaranto:

Reggina-Virtus Francavilla, domenica 22 dicembre 2019, ore 15

Cavese-Reggina, sabato 11 gennaio 2020, ore 20:45

Bisceglie-Reggina, domenica 19 gennaio 2020, ore 17:30

Reggina-Bari, domenica 26 gennaio 2020, ore 15

Vibonese-Reggina, domenica 2 febbraio 2020, ore 17:30

Reggina-Ternana, lunedì 10 febbraio 2020, ore 20:45

Catania-Reggina, domenica 16 febbraio 2020, ore 15

Reggina-Paganese, domenica 23 febbraio 2020, ore 15

Catanzaro-Reggina, mercoledì 26 febbraio 2020, ore 20:45

Reggina-Monopoli, domenica 1 marzo 2020, ore 15

Picerno-Reggina, domenica 8 marzo 2020, ore 15

Reggina-Avellino, domenica 15 marzo 2020, ore 17:30

Reggina-Potenza, domenica 22 marzo 2020, ore 17:30

Casertana-Reggina, giovedì 26 marzo 2020, ore 20:45

Reggina-Rieti, domenica 29 marzo 2020, ore 15

Rende-Reggina, domenica 5 aprile 2020, ore 17:30

Reggina-Teramo, sabato 11 aprile 2020, ore 15

Viterbese-Reggina, domenica 19 aprile 2020, ore 15

Reggina-Sicula Leonzio, sabato 25 aprile 2020, ore 15

Valuta questo articolo