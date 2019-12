4 Dicembre 2019 11:11

Reddito di Cittadinanza: chi beneficia del sussidio si chiede quando avverrà il pagamento del mese di dicembre

Chi beneficia del Reddito di Cittadinanza si chiede quando avverrà il pagamento del mese di dicembre. Innanzitutto bisogna dire che chi riceve il sussidio non ha diritto alla tredicesima per Natale. Il pagamento dell’ultimo mese dell’anno avverrà il 27 dicembre. Mentre per chi presenta la domanda a dicembre le ricariche sulla carta inizieranno a partire dal 15 gennaio 2020.

