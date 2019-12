Reggio Calabria: al via la decima edizione del concorso di poesia “Francesco Chirico”

1 Dicembre 2019 16:47

Reggio Calabria: iscrizioni aperte al Concorso nazionale di Poesia “Francesco Chirico”

È giunto alla sua decima edizione il Concorso Nazionale di Poesia “Francesco Chirico”, per le sezioni Italiano e Dialetto.

Anno dopo anno, la partecipazione di tantissimi poeti Italiani, ed anche dall’estero, è diventata massiccia.

Il concorso prevede due sezioni, Italiano e Dialetto e la data di scadenza per la partecipazione è il 15 dicembre.

La cerimonia di premiazione è fissata per sabato 18 gennaio alle ore 18.30, nei locali dell’Associazione Incontriamoci Sempre, all’interno della stazione Fs di Reggio Calabria Santa Caterina.

Per ogni sezione saranno premiati i primi tre classificati. Tra i premi in palio anche due quadri del pittore Natino Chirico e di altri artisti. Come ogni anno, sia per la sezione Italiano che dialetto, sono previsti tantissimi riconoscimenti, dedicati ad illustri personaggi che hanno onorato nel campo artistico e letterario la Calabria, con donazione di targhe ed attestati.

