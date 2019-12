Porta a porta a Messina, è caos: mastelli con rifiuti esposti in strada anche dove la differenziata non è ancora partita. Attivato un servizio per gli utenti

5 Dicembre 2019 12:33

In alcune zone dove non è ancora iniziato il porta a porta, ma sono già stati consegnati mastelli e carrellati, qualcuno ha già iniziato a conferire rifiuti. Messina Servizi attiva un servizio online per gli utenti

“Da qualche giorno abbiamo riscontrato che in alcune aree e zone dove già sono stati consegnati i carrellati o mastelli, ma ancora non è iniziato il porta a porta, qualche cittadino ha cominciato a conferire i rifiuti. Ricordiamo a tutti, che tranne dove è già iniziato il servizio di porta a porta, cioè le zone 1 e 2 dell’Area Nord e le zone 1 e 2 dell’Area Sud, in tutti gli altri quartieri, anche se sono già stati consegnati i mastelli o carrellati, è assolutamente vietato iniziare a conferire e ad esporre”. A dirlo è Giuseppe Lombardo presidente di Messinaservizi Bene Comune, che aggiunge: “Saremo noi a dare notizia tramite una nota inviata alla stampa che verrà pubblicata sui diversi media, nelle nostre pagine di Facebook, Twitter e Istagram e nel nostro sito, l’inizio del servizio nelle altre zone, e solo allora si potrà iniziare a conferire i rifiuti”.

Dove è iniziato il porta a porta? Ecco la cartina online

Da alcuni giorni inoltre i cittadini possono verificare se nella propria zona è già stato avviato il porta a porta, oppure no. Basta cliccare su questo link e utilizzare la cartina per sapere in quale area rientra la vostra abitazione/attività commerciale. Cliccando sul simbolo della lente di ingrandimento basterà aprire la pagina di Google con la mappa della città e digitare l’ indirizzo. Se la zona sarà tra quelle evidenziate significa che è iniziato il porta, altrimenti no. I residenti a cui mancano mastelli, carrellati e calendari, nelle zone dove già è iniziato il porta a porta, possono contattare Inpost ad uno dei due numeri 090 623466- 090 2923130; se la vostra zona non è ancora ‘colorata’ dovrete attendere la data dell’avvio del porta a porta.

