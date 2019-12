Messina: odissea carte d’identità nella Terza Circoscrizione, residenti costretti a recarsi a Palazzo Zanca

5 Dicembre 2019 10:39

“La Terza Municipalità, con sede a Camaro, conta circa 64.000 abitanti costretti a recarsi a Palazzo Zanca per il rilascio o il rinnovo del documento di identità. Nonostante sia una delle più popolose, la circoscrizione non dispone ancora del servizio di rilascio dei documenti, già previsto, oltre che al Palazzo Comunale, nelle sedi di Prima, Quinta e Sesta Municipalità. Anche questa mancanza di servizio è indicativa della scarsa attenzione alle politiche di decentramento che non significa altro che avvicinare i servizi al cittadino”.

A dirlo è il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, che sollecita l’Amministrazione comunale affinché si garantisca il servizio rilascio e rinnovo presso la sede circoscrizionale che, essendo ubicata allo svincolo di Messina Centro, sarebbe facilmente raggiungibile per tantissimi utenti.

“È però necessario un incremento di personale-aggiunge Cacciotto- dal momento che la circoscrizione lamenta da anni una carenza di organico. In un momento storico in cui attraverso i canali telematici si cerca di velocizzare il tutto, soprattutto in ambito amministrativo, al fine di avvicinare i servizi all’utente, è abbastanza peculiare che la Terza Municipalità con sede a Camaro, non sia in grado di erogare un prezioso servizio come il rilascio delle carte di identità. Nei giorni scorsi è stato evidenziato che la circoscrizione non garantisce il servizio tari agli utenti; la Circoscrizione non rilascia la carta di identità e altri possibili ed importanti servizi. Il referendum Montemare dovrebbe finalmente fare riflettere della improcrastinabile necessità di decentrare”.