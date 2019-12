30 Dicembre 2019 22:01

San Giovanni in Fiore immersa nella neve, tanto freddo e maltempo in Calabria

E’ caduta copiosa la neve sulla Sila. Come si evince dalle foto di Gianluca Congi a corredo dell’articolo, a San Giovanni in Fiore la coltre bianca ha raggiunto complessivamente i circa 30 cm che sono anche 40 nella parti più alte della cittadina silana. Neve abbondante anche a Castelsilano, Savelli, Caccuri. Imbiancata Cotronei e altre zone del cosentino e crotonese a quote basse.

