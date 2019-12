Natale in Sicilia, concerti ed eventi nelle più belle chiese di Palermo. L’assessore Messina: “Puntiamo sulla qualità, vogliamo i turisti tutto l’anno”

4 Dicembre 2019 18:51

L’assessore al Turismo Manlio Messina: “Portare turisti in Sicilia tutto l’anno”

“Moltissime strutture alberghiere siciliane nei mesi invernali sono costrette a chiudere perchè mancano i turisti e noi dobbiamo riuscire ad invertire questa situazione che non consente agli imprenditori di fare il loro lavoro nell’arco dell’intero anno e crea inevitabili conseguenze sul piano occupazionale. Gli eventi legati alla destagionalizzazione e alla valorizzazione dei beni artistici hanno l’obiettivo, tra l’altro, di rendere attrattive le nostre città”. Parole dell’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, che quest’oggi nell’ex convento di Santa Caterina d’Alessandria ha presentato Exstasis, il calendario di concerti che si svolgeranno in alcune chiese di Palermo. “Per fare turismo tutto l’anno – ha aggiunto – dobbiamo puntare anche sui periodi di bassa stagione e anzi speriamo di incrementare le risorse per la destagionalizzazione. Avremo fino alla fine dell’anno una cinquantina di eventi, anche di rilievo internazionale, in tutta la Sicilia. Basta con le risorse a pioggia, bisogna puntare sulla qualita'”. L’assessore si è anche soffermato sul problema caro voli negli scali siciliani: “Penso che in primavera il problema sarà risolto, come governo regionale stiamo facendo un pressing importante sul governo nazionale, e’ chiaro che le due compagnie in atto hanno fatto cartello, si evince dalle tariffe che possiamo vedere tutti collegandoci ai siti delle due compagnie aeree che collegano Palermo e Catania. Questa situazione che penalizza i siciliani deve finire”.

