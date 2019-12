6 Dicembre 2019 22:41

Natale a Reggio Calabria, preparativi a rilento nella città dello Stretto: pochissime casette natalizie, luminarie del Corso ancora spente e mercatini annullati

Mentre tutte le altre realtà d’Italia e del mondo sono già attrezzate da settimane alle celebrazioni natalizie, a Reggio Calabria il Natale stenta a decollare. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo sono pochissime le casette natalizie a Piazza Italia mentre le luminarie sul Corso Garibaldi sono ancora spente. Da ricordare che, per la prima volta dopo 4 anni, non ci saranno i Mercatini natalizi che dal 2015 vengono organizzati con dal Comitato Corso Sud.

