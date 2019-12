Si accende l’albero di Natale a Rockfeller center: suggestivo spettacolo a New York [FOTO]

5 Dicembre 2019 10:08

Spettacolo a New York per la cerimonia al Rockfeller per l’accensione del tradizionale albero di Natale

Suggestivo spettacolo a New York per la cerimonia al Rockfeller per l’accensione del tradizionale albero di Natale. Tra gli ospiti musicali, tutti di altissimo livello, anche John Legend e Jon Bon Jovi.

Valuta questo articolo