Messina, la magia del Natale al Cus Unime: inaugurata una pista di ghiaccio a emissioni zero. Programma ricchissimo di eventi [FOTO]

12 Dicembre 2019 15:00

Messina, si accende il Natale al Cus Unime: ecco tutte le iniziative in programma

Anche al Cus Unime si accende il Natale. Ieri pomeriggio è stata inaugurata la pista di ghiaccio ecologico. La pista rimarrà aperta tutti i giorni durante il periodo natalizio. Si tratta di un’ iniziativa inedita per le nostre latitudini che, senza rinunciare al divertimento tipico del pattinaggio sul ghiaccio naturale, rispetta totalmente l’ambiente non necessitando di acqua ed energia elettrica.

Per il Natale al Cus Unime, sono state allestite tante iniziative uniche, con attenzione al sociale ed alla beneficenza, come sottolinea il Prof. Daniele Bruschetta: “Natale al CUS UniMe è un appuntamento molto significativo che evidenzia, ancora una volta, quanto sia importante il ruolo della Cittadella sportiva universitaria e dell’Università di Messina. Non si tratta di un cartellone esclusivamente ludico-sportivo, ci sono anche eventi di valenza diversa a sfondo sociale e solidale, con grande attenzione nei confronti di chi è meno fortunato di noi. In programma ci sono, infatti, anche iniziative di beneficenza ed a favore di associazioni contro le leucemie o la sclerosi multipla, patologie che stanno aumentando sempre più. Il mio plauso va allo staff del CUS UniMe per l’organizzazione ed all’Ateneo per il supporto costante a questo tipo di manifestazioni. In questa maniera la Cittadella sportiva dimostra, nuovamente, la sua apertura nei confronti della città ed il suo spirito di aggregazione“.

La pista di ghiaccio è il fulcro di un vero e proprio villaggio sportivo dotato anche di un playground polifunzionale e dell’area food allestito dinnanzi al palazzetto polivalente della cittadella sportiva, teatro di tante iniziative uniche nel suo genere.

Un gran galà degli studenti Unime in stile americano

È il caso del primo Gran Galà degli Studenti Unime in programma il 19 dicembre: una serata di musica e divertimento che, emulando il ballo studentesco in “stile americano”, sarà dedicata esclusivamente agli studenti iscritti al nostro Ateneo, un’occasione unica di aggregazione e rafforzamento del senso di appartenenza della comunità studentesca. Ma non è l’unica novità.

Musica e una giornata dedicata agli appassionati delle due ruote

Il 20 dicembre spazio a “Cus Unime in musica”, serata durate la quale si esibiranno MariaFausta ed i Gemelli Diversi, band pop rap che a cavallo tra anni ’90 e 2000 ha spopolato in Italia e non solo. Novità assoluta anche per il 28 dicembre quando, in collaborazione con Antonio Musicò, si terrà una giornata dedicata completamente alle due ruote con il primo “Gran Raduno delle Due Ruote”, una mostra fotografica con foto d’epoca e la prima gara di bike elettriche, il tutto condito dalla musica live dei “The Joshua Tree” – tribute band degli U2 pronta a fare scatenare i presenti.

Spazio anche allo sport e alla moda

Ovviamente non può mancare la tradizione, con la consueta Festa dello Sport dedicata alla grande famiglia cussina (in programma il 18 dicembre), appuntamento durante il quale tutti gli sportivi cussini si uniscono in un momento di festa e che sarà, inoltre, l’occasione per presentare un’esibizione di danze orientali e bollywood a cura di Francesca Colella e la suggestiva mostra fotografica permanente allestita all’interno del palazzetto e curata da Simona Bonanno. Tradizione che si ripercorre anche con la Festa della Befana che chiude il cartellone natalizio il 6 gennaio. In mezzo ancora tante altre iniziative: da “Dipingo il mio Sport”, dedicato al settore Special Needs del CUS (18 dicembre) al Christian Cup CUS Unime (14 e 15), primo torneo natalizio di ginnastica artistica che coinvolgerà tantissimi atleti provenienti da tutta la Sicilia. Il 22 dicembre arriva un altro appuntamento inedito per la nostra città e dedicato alla solidarietà: Messina Sport Fashion, la prima sfilata solidale degli sportivi messinesi durante la quale sfileranno in tenuta sportiva, grazie al supporto di diversi commercianti di abbigliamento sportivo cittadini, oltre 250 atleti in rappresentanza di 20 società sportive messinesi ed una quindicina di giornalisti sportivi; una festa dello sport cittadino che avrà anche uno scopo benefico: il ricavato della vendita dei ticket sarà destinato ad AISM. Il 23 dicembre, in collaborazione con Fondazione ITS Albatros, appuntamento con “La colazione dei campioni”, importante approfondimento dedicato al connubio tra sport, cibo e salute.

Per i più piccoli

Tra 25 e 27 dicembre spazio ai piccini con “Babbo in pista” e con “La Costituzione per i bambini e altre filastrocche”, laboratorio di lettura e presentazione del libro curato dalla Prof.ssa Maria Francesca Tommasini. La sarà del 27, poi, musica con i brani natalizi eseguiti dal Coro Polifonico “Luca Marenzio”.

In campo per la solidarietà

Ancora solidarietà il 29 dicembre, quando al polivalente in sintetico della cittadella si terrà il VII Torneo di calcio “In campo per la solidarietà” organizzato in collaborazione da Messina nel Pallone e CUS Unime; anche in questo caso il ricavato della manifestazione sarà destinato ad AISM. Gennaio si apre con il primo “Gran Burraco di Natale”, in collaborazione con Burraco Giovani Messina (2 gennaio) e, nel primo weekend del 2020 (3, 4 e 5 gennaio) ancora spazio all’arte con i cortometraggi sui temi quantomai attuali di immigrazione, violenza sulle donne e razzismo, a cura di Francesco Coglitore.

