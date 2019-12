Multe e carro attrezzi in azione a Messina: automobilisti indisciplinati nel mirino [FOTO]

12 Dicembre 2019 17:55

Controlli dei Vigili Urbani a Messina: multe per oltre 3 mila euro

Carro attrezzi in azione a Messina. Questo pomeriggio la Municipale ha passato al setaccio via La Farina, Via Buganza, via Reggio Calabria, la zona Provinciale e via Emilia. Il risultato è di oltre 3 mila euro di sanzioni.

Nel dettaglio sono stati elevati 26 verbali per sosta irregolare sui marciapiedi, negli attraversamenti pedonali e sulle fermate degli autobus. Il carro attrezzi ha portato via 4 auto. Un automobilista è stato multato per omessa revisione, con sospensione del veicolo dalla circolazione.

