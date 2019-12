Risanamento a Messina: in arrivo 9 milioni per 100 appartamenti nel rione Taormina

4 Dicembre 2019 17:22

L’annuncio del sindaco di Messina: 9 milioni per il Rione Taormina, serviranno a costruire 69 alloggi e 28 residenze speciali

Nove milioni di euro per costruire nuovi alloggi nel rione Taormina. Lo ha annunciato il sindaco di Messina a margine della riunione presso l’assessorato regionale Infrastrutture. I fondi arriveranno mediante un bando regionale. “Abbiamo verificato che la proposta del comune di Messina ed Arisme potrà essere finanziata.

Si tratta di un Progetto di riqualificazione nel rione Taormina che prevede la realizzazione di 69 alloggi di mq.80 + 28 residenze speciali di mq.40. Un progetto innovativo implementato con tutti i principi tecnici e tecnologici di nuova generazione. Abbiamo partecipato ad un apposito bando regionale che scadeva nei primi giorni di agosto scorso. Ora stanno per pubblicare un altro bando per realizzare alloggi a canone sostenibile e ci presenteremo con una ulteriore proposta innovativa e vincente“- dichiara il sindaco De Luca.

