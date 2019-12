Messina: il Centro Commerciale Tremestieri si trasforma nel Regno di Babbo Natale

4 Dicembre 2019 12:20

Messina, arriva il Natale al Centro Commerciale Tremestieri

Con l’inaugurazione dela “Casa di Babbo Natale” inizieranno sabato 7 dicembre gli attesi eventi natalizi promossi dal Centro Commerciale Tremestieri per intrattenere i tanti visitatori del centro nel corso della festa più bella dell’anno.

Tantissime le iniziative in programma dedicate ai più piccini ma da vivere insieme con la famiglia e con gli amici più cari all’insegna di un natale di shopping ma anche di aggregazione, divertimento, riscoperta delle tradizioni e solidarietà.

Si comincia da sabato 7 con l’apertura della Casa di babbo Natale dove sarà possibile farsi scattare una foto e riceverne una copia omaggio, inoltre si avrà la possibilità di fare un giro della slitta insieme a Babbo Natale o ancora “avventurarsi” nella simpatica casa degli elfi per consumare tantissime leccornie.

Inoltre per i piccoli ospiti sono previsti laboratori per imparare a scrivere “la letterina a babbo natale”, realizzare palline personalizzate e giocare con le principesse.

Gli appuntamenti

Non mancheranno anche gli appuntamenti musicali a tema. Sabato 7 e domenica 15 dicembre nelle gallerie del centro sfileranno gli zampognari per fare sentire il più tipico suono del Natale; sabato 14 dicembre è previsto un affascinante “Spettacolo del Fuoco”, il 22 un live con la Street Band.

Domenica 8 dicembre appuntamento con la solidarietà per regalare un sorriso al piccolo Dylan, il bambino messinese affetto da tetraparesi spastica e ipovedenza, per il quale è in corso un’iniziativa di sensibilizzazione per l’acquisto di un’auto adatta a contenere la carrozzina su cui è costretto dalla malattia.

Tutti i bambini ed i visitatori del centro potranno mettere la firma nel Libro di Dylan che verrà poi regalato al piccolo.

A contribuire a rendere ancora più magico il natale le straordinarie luminarie che adornano la grande struttura per un natale che, al Centro Commerciale Tremestieri, sarà ricco di luce ed emozioni e regalerà tanto divertimento.

